27.10.2025

Смотреть онлайн КД Платенсе Сакатеколука - ФК Луис Анхель Фирпо 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Апертура: КД Платенсе СакатеколукаФК Луис Анхель Фирпо, 18 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Antonio Toledo Valle.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Antonio Toledo Valle
Сальвадор - Апертура
КД Платенсе Сакатеколука
50'
Завершен
1 : 3
27 октября 2025
ФК Луис Анхель Фирпо
11'
65'
72'
ФК Луис Анхель Фирпо icon
11'
Счет после первого тайма 0:1
КД Платенсе Сакатеколука icon
50'
ФК Луис Анхель Фирпо icon
65'
ФК Луис Анхель Фирпо icon
72'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
10'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
11'
ФК Луис Анхель Фирпо - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
50'
КД Платенсе Сакатеколука - 2-ой Гол
53'
Угловой
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
57'
Угловой
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
65'
ФК Луис Анхель Фирпо - 3-ий Гол
72'
ФК Луис Анхель Фирпо - 4-ый Гол
89'
Угловой
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча КД Платенсе Сакатеколука — ФК Луис Анхель Фирпо

Команда КД Платенсе Сакатеколука в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-13. Команда ФК Луис Анхель Фирпо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-12. Команда КД Платенсе Сакатеколука в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Луис Анхель Фирпо забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды ФК Луис Анхель Фирпо, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

КД Платенсе Сакатеколука
КД Платенсе Сакатеколука
ФК Луис Анхель Фирпо
КД Платенсе Сакатеколука
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.08.2025
ФК Луис Анхель Фирпо
ФК Луис Анхель Фирпо
0:0
КД Платенсе Сакатеколука
КД Платенсе Сакатеколука
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КД Платенсе Сакатеколука КД Платенсе Сакатеколука
46%
ФК Луис Анхель Фирпо ФК Луис Анхель Фирпо
54%
Атаки
97
108
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
1
4
Игры 18 тур
27.10.2025
КД Платенсе Сакатеколука
1:3
ФК Луис Анхель Фирпо
Завершен
27.10.2025
CD Hercules
2:1
Inter FA
Завершен
27.10.2025
Фуэрте Сан-Франциско
1:1
Муниципал Лимено
Завершен
Комментарии к матчу
