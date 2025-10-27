Смотреть онлайн КД Платенсе Сакатеколука - ФК Луис Анхель Фирпо 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Апертура: КД Платенсе Сакатеколука — ФК Луис Анхель Фирпо, 18 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Antonio Toledo Valle.
Превью матча КД Платенсе Сакатеколука — ФК Луис Анхель Фирпо
Команда КД Платенсе Сакатеколука в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-13. Команда ФК Луис Анхель Фирпо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-12. Команда КД Платенсе Сакатеколука в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Луис Анхель Фирпо забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды ФК Луис Анхель Фирпо, в том матче сыграли вничью.