Превью матча КД Платенсе Сакатеколука — ФК Луис Анхель Фирпо

Команда КД Платенсе Сакатеколука в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-13. Команда ФК Луис Анхель Фирпо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-12. Команда КД Платенсе Сакатеколука в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Луис Анхель Фирпо забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды ФК Луис Анхель Фирпо, в том матче сыграли вничью.