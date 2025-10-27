Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Апертура : CD Hercules — Inter FA , 18 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча CD Hercules — Inter FA

Команда CD Hercules в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-26. Команда Inter FA, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-16. Команда CD Hercules в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Inter FA забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Inter FA, в том матче победу одержали гостьи.