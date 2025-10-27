Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн CD Hercules - Inter FA 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Апертура: CD HerculesInter FA, 18 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 18 тур
Сальвадор - Апертура
CD Hercules
35'
43'
Завершен
2 : 1
27 октября 2025
Inter FA
59'
Смотреть онлайн
CD Hercules icon
35'
CD Hercules icon
43'
Счет после первого тайма 2:0
Inter FA icon
59'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Inter FA - Угловой
15'
Угловой
CD Hercules - Угловой
24'
Угловой
Inter FA - Угловой
33'
Угловой
Inter FA - Угловой
33'
Угловой
CD Hercules - Угловой
35'
CD Hercules - 1-ый Гол
37'
Угловой
Inter FA - Угловой
40'
Угловой
CD Hercules - Угловой
40'
Угловой
CD Hercules - Угловой
43'
CD Hercules - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
55'
Угловой
CD Hercules - Угловой
59'
Угловой
Inter FA - Угловой
59'
Inter FA - 3-ий Гол
61'
Угловой
Inter FA - Угловой
65'
Угловой
CD Hercules - Угловой
73'
Угловой
Inter FA - Угловой
79'
Угловой
Inter FA - Угловой
82'
Угловой
Inter FA - Угловой
90+3'
Угловой
Inter FA - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча CD Hercules — Inter FA

Команда CD Hercules в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-26. Команда Inter FA, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-16. Команда CD Hercules в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Inter FA забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Inter FA, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

CD Hercules
CD Hercules
Inter FA
CD Hercules
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
Inter FA
Inter FA
1:3
CD Hercules
CD Hercules
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
CD Hercules CD Hercules
37%
Inter FA Inter FA
63%
Атаки
0
0
Угловые
6
10
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
1
Игры 18 тур
27.10.2025
КД Платенсе Сакатеколука
1:3
ФК Луис Анхель Фирпо
Завершен
27.10.2025
CD Hercules
2:1
Inter FA
Завершен
27.10.2025
Фуэрте Сан-Франциско
1:1
Муниципал Лимено
Завершен
