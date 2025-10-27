Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Апертура : Фуэрте Сан-Франциско — Муниципал Лимено , 18 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Correcaminos .

Превью матча Фуэрте Сан-Франциско — Муниципал Лимено

Команда Фуэрте Сан-Франциско в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-21. Команда Муниципал Лимено, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-13. Команда Фуэрте Сан-Франциско в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Муниципал Лимено забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 августа 2025 на поле команды Муниципал Лимено, в том матче победу одержали хозяева.