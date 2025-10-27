Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Фуэрте Сан-Франциско - Муниципал Лимено 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Апертура: Фуэрте Сан-ФранцискоМуниципал Лимено, 18 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Correcaminos.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Correcaminos
Сальвадор - Апертура
Фуэрте Сан-Франциско
51'
Завершен
1 : 1
27 октября 2025
Муниципал Лимено
33'
Муниципал Лимено icon
33'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,5
Фуэрте Сан-Франциско icon
51'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,5
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Муниципал Лимено - Угловой
17'
Угловой
Фуэрте Сан-Франциско - Угловой
33'
Муниципал Лимено - 1-ый Гол
38'
Угловой
Муниципал Лимено - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,5
51'
Фуэрте Сан-Франциско - 2-ой Гол
70'
Угловой
Муниципал Лимено - Угловой
73'
Угловой
Муниципал Лимено - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,5

Превью матча Фуэрте Сан-Франциско — Муниципал Лимено

Команда Фуэрте Сан-Франциско в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-21. Команда Муниципал Лимено, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-13. Команда Фуэрте Сан-Франциско в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Муниципал Лимено забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 августа 2025 на поле команды Муниципал Лимено, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Фуэрте Сан-Франциско
Фуэрте Сан-Франциско
Муниципал Лимено
Фуэрте Сан-Франциско
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.08.2025
Муниципал Лимено
Муниципал Лимено
2:1
Фуэрте Сан-Франциско
Фуэрте Сан-Франциско
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Фуэрте Сан-Франциско Фуэрте Сан-Франциско
42%
Муниципал Лимено Муниципал Лимено
58%
Атаки
109
124
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
2
5
Игры 18 тур
27.10.2025
КД Платенсе Сакатеколука
1:3
ФК Луис Анхель Фирпо
Завершен
27.10.2025
CD Hercules
2:1
Inter FA
Завершен
27.10.2025
Фуэрте Сан-Франциско
1:1
Муниципал Лимено
Завершен
Комментарии к матчу
