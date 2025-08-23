23.08.2025
Смотреть онлайн Tijuana U21 - Chivas Guadalajara U21 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico U21 League: Tijuana U21 — Chivas Guadalajara U21, 6 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Mexico U21 League
Tijuana U21
82'
Завершен
1 : 0
23 августа 2025
Текстовая трансляция
2'
Chivas Guadalajara U21 - Угловой
2'
Chivas Guadalajara U21 - Угловой
7'
Tijuana U21 - Угловой
24'
Tijuana U21 - Угловой
31'
Chivas Guadalajara U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
61'
Chivas Guadalajara U21 - Угловой
65'
Chivas Guadalajara U21 - Угловой
82'
Tijuana U21 - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Tijuana U21 — Chivas Guadalajara U21
Статистика матча
Атаки
64
68
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу