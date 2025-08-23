Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Tijuana U21 - Chivas Guadalajara U21 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico U21 League: Tijuana U21Chivas Guadalajara U21, 6 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Mexico U21 League
Tijuana U21
82'
Завершен
1 : 0
23 августа 2025
Chivas Guadalajara U21
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Tijuana U21 icon
82'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Chivas Guadalajara U21 - Угловой
2'
Угловой
Chivas Guadalajara U21 - Угловой
7'
Угловой
Tijuana U21 - Угловой
24'
Угловой
Tijuana U21 - Угловой
31'
Угловой
Chivas Guadalajara U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
61'
Угловой
Chivas Guadalajara U21 - Угловой
65'
Угловой
Chivas Guadalajara U21 - Угловой
82'
Tijuana U21 - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Tijuana U21 — Chivas Guadalajara U21

Статистика матча

Атаки
64
68
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
4
4
Игры 6 тур
15.02.2026
Santos Laguna U21
1:0
Mazatlan FC U21
Завершен
15.02.2026
Cruz Azul U21
1:0
Tigres UANL U21
Завершен
14.02.2026
Pachuca U21
3:0
Atlas U21
Завершен
14.02.2026
Atletico San Luis U21
3:2
Queretaro U21
Завершен
14.02.2026
Monterrey U21
1:0
Leon U21
Завершен
14.02.2026
Chivas Guadalajara U21
2:4
Club America U21
Завершен
13.02.2026
Puebla U21
3:6
Unam Pumas U21
Завершен
13.02.2026
Toluca U21
4:2
Tijuana U21
Завершен
