05.08.2025

Смотреть онлайн Дефенсорес - Деп. Морон 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: ДефенсоресДеп. Морон, 25 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Salomon Boeseldin.

МСК, 25 тур, Стадион: Salomon Boeseldin
Аргентина - Примера B Насьональ
Дефенсорес
Завершен
0 : 0
05 августа 2025
Деп. Морон
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
12'
Угловой
CD Moron - Угловой
15'
Угловой
Дефенсорес - Угловой
18'
Угловой
CD Moron - Угловой
29'
Угловой
Дефенсорес - Угловой
32'
Угловой
Дефенсорес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Угловой
CD Moron - Угловой
57'
Угловой
Дефенсорес - Угловой
61'
Угловой
Дефенсорес - Угловой
65'
Угловой
CD Moron - Угловой
68'
Угловой
Дефенсорес - Угловой
73'
Угловой
Дефенсорес - Угловой
80'
Угловой
CD Moron - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Дефенсорес — Деп. Морон

Статистика матча

Владение мячом
Дефенсорес Дефенсорес
53%
Деп. Морон Деп. Морон
47%
Атаки
115
102
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу
