05.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Дефенсорес — Деп. Морон, 25 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Salomon Boeseldin.
МСК, 25 тур, Стадион: Salomon Boeseldin
Аргентина - Примера B Насьональ
Завершен
0 : 0
05 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
12'
CD Moron - Угловой
15'
Дефенсорес - Угловой
18'
CD Moron - Угловой
29'
Дефенсорес - Угловой
32'
Дефенсорес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
CD Moron - Угловой
57'
Дефенсорес - Угловой
61'
Дефенсорес - Угловой
65'
CD Moron - Угловой
68'
Дефенсорес - Угловой
73'
Дефенсорес - Угловой
80'
CD Moron - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
115
102
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
4
2
