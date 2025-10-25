Превью матча Сливнишки Герой — OFK Kostinbrod

Команда Сливнишки Герой в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-11. Команда OFK Kostinbrod, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Сливнишки Герой в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. OFK Kostinbrod забивает 1, пропускает 1.