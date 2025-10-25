Смотреть онлайн Сливнишки Герой - OFK Kostinbrod 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Сливнишки Герой — OFK Kostinbrod, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Slivnishki geroi Stadium.
Превью матча Сливнишки Герой — OFK Kostinbrod
Команда Сливнишки Герой в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-11. Команда OFK Kostinbrod, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Сливнишки Герой в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. OFK Kostinbrod забивает 1, пропускает 1.