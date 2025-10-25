Смотреть онлайн Обориште - FK Kyustendil 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Обориште — FK Kyustendil, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Orcho Voyvoda Stadium.
Превью матча Обориште — FK Kyustendil
Команда Обориште в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-12. Команда FK Kyustendil, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 17-19. Команда Обориште в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. FK Kyustendil забивает 2, пропускает 2.