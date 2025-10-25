Смотреть онлайн PFC CSKA Sofia III - Балкан 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: PFC CSKA Sofia III — Балкан, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча PFC CSKA Sofia III — Балкан
Команда PFC CSKA Sofia III в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-15. Команда Балкан, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-17. Команда PFC CSKA Sofia III в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Балкан забивает 1, пропускает 2.