Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол : Банско — Pirin Razlog , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе St Petar Stadium .

Превью матча Банско — Pirin Razlog

Команда Банско в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-10. Команда Pirin Razlog, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-13. Команда Банско в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Pirin Razlog забивает 1, пропускает 1.