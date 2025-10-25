Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Банско - Pirin Razlog 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БолгарияБолгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: БанскоPirin Razlog, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе St Petar Stadium.

МСК, 14 тур, Стадион: St Petar Stadium
Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол
Банско
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Pirin Razlog
Смотреть онлайн
Превью матча Банско — Pirin Razlog

Команда Банско в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-10. Команда Pirin Razlog, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-13. Команда Банско в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Pirin Razlog забивает 1, пропускает 1.

Игры 14 тур
26.10.2025
Slavia Sofia II
3:2
Septemvri Sofia II
Завершен
25.10.2025
Сливнишки Герой
0:2
OFK Kostinbrod
Завершен
25.10.2025
Обориште
1:0
FK Kyustendil
Завершен
25.10.2025
PFC CSKA Sofia III
0:1
Балкан
Завершен
25.10.2025
Банско
0:0
Pirin Razlog
Завершен
25.10.2025
Пирин
2:2
Germaneja Sapareva
Завершен
25.10.2025
Раковски
1:3
Нефтехимик
Завершен
25.10.2025
Левски Карлово
4:1
As. Asenovgrad
Завершен
25.10.2025
FC Marica Milevo
1:1
Z. Nova Zagora
Завершен
25.10.2025
FK Gigant Saedinenie
0:1
Спартак
Завершен
25.10.2025
Atletik Kuklen
1:4
Марица
Завершен
25.10.2025
FK Rozova Dolina Kazanlak
1:0
Несебар
Завершен
25.10.2025
ФК Созопол
5:0
Димитровград
Завершен
25.10.2025
Септември Симитли
-:-
FK Vitosha Bistrica
Отменен
25.10.2025
Yambol 2015
-:-
Haskovo 1957
Отменен
25.10.2025
Sekirovo
-:-
Lokomotiv Plovdiv II
Отменен
24.10.2025
PFC Levski Sofia II
1:2
Рилски
Завершен
23.10.2025
FK Botev 1937
1:2
Струмска Слава
Завершен
Комментарии к матчу
