Смотреть онлайн Пирин - Germaneja Sapareva 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Пирин — Germaneja Sapareva, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Градски.
Превью матча Пирин — Germaneja Sapareva
Команда Пирин в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-21. Команда Germaneja Sapareva, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-19. Команда Пирин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Germaneja Sapareva забивает 1, пропускает 2.