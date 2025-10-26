Смотреть онлайн Alverca B - Juventude de Evora 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: Alverca B — Juventude de Evora, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Alverca B — Juventude de Evora
Команда Alverca B в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-7. Команда Juventude de Evora, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-6. Команда Alverca B в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Juventude de Evora забивает 1, пропускает 1.