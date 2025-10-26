Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Alverca B - Juventude de Evora 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Национальный чемпионат: Alverca BJuventude de Evora, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Португалия - Национальный чемпионат
Alverca B
79'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Juventude de Evora
20'
65'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Juventude de Evora icon
20'
Счет после первого тайма 0:1
Juventude de Evora icon
65'
Alverca B icon
79'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Juventude de Evora - Угловой
20'
Juventude de Evora - 1-ый Гол
29'
Угловой
Alverca B - Угловой
33'
Угловой
Alverca B - Угловой
43'
Угловой
Alverca B - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
62'
Угловой
Alverca B - Угловой
65'
Juventude de Evora - 2-ой Гол
79'
Alverca B - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Juventude de Evora - Угловой
90+3'
Угловой
Juventude de Evora - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Alverca B — Juventude de Evora

Команда Alverca B в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-7. Команда Juventude de Evora, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-6. Команда Alverca B в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Juventude de Evora забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Alverca B Alverca B
62%
Juventude de Evora Juventude de Evora
38%
Атаки
109
75
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
2
3
Игры 7 тур
26.10.2025
Серпа
1:0
Portimonense B
Завершен
26.10.2025
Alverca B
1:2
Juventude de Evora
Завершен
26.10.2025
CD Celoricense
3:3
Gd Chaves B
Завершен
26.10.2025
Депортиво де Камаша
0:1
СК Вианенсе
Завершен
26.10.2025
АД Мачичо
0:1
Сан-Мартинью
Завершен
26.10.2025
Браганса
1:0
Брито ФК
Завершен
26.10.2025
Мирандела
1:0
Деспортиво Монсао
Завершен
26.10.2025
Ориентал
0:0
Лулетано ДиСи
Завершен
26.10.2025
Мариалвас
0:1
Оливейра Х
Завершен
26.10.2025
Comercio Industria
1:2
Малвейра
Завершен
26.10.2025
ГД Витория де Серначе
4:0
АК Мариньенсе
Завершен
26.10.2025
ГД Ресенде
0:0
Aparecida FC
Завершен
26.10.2025
Говея
0:1
Florgrade FC
Завершен
26.10.2025
Вила Меа
0:0
Альпендорада
Завершен
26.10.2025
ФК Мортагуа
0:0
Samora Correia
Завершен
26.10.2025
Кастело
3:0
УД Серра
Завершен
26.10.2025
Униан Ламаш
2:1
Кинфаес
Завершен
26.10.2025
Анадия
1:3
Лека
Завершен
26.10.2025
Naval 1893
2:0
ГД Пениче
Завершен
26.10.2025
Салгейруш
0:1
Ребордоса
Завершен
26.10.2025
Бейра-Мар
2:0
СК Вила Реал
Завершен
26.10.2025
Алкочетензе
1:0
Синтренше
Завершен
26.10.2025
Juventude Desportiva Lajense
0:1
Фатима
Завершен
26.10.2025
Электрико
3:0
Лузитания
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
Бней Герцлия Бней Герцлия
11 Ноября
22:30
Париж Париж
Панатинаикос Панатинаикос
11 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
11 Ноября
22:00
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
КалПа КалПа
11 Ноября
21:45
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Ноября
22:30
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Баскония Баскония
11 Ноября
22:05
Донкастер Донкастер
Брэдфорд Брэдфорд
11 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA