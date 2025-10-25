Смотреть онлайн Спортинг (23) - UD Leiria U23 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия U23: Спортинг (23) — UD Leiria U23, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу Жозе Алваладе.
Превью матча Спортинг (23) — UD Leiria U23
Команда Спортинг (23) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-8. Команда UD Leiria U23, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-6. Команда Спортинг (23) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. UD Leiria U23 забивает 1, пропускает 1.