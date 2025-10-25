Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Спортинг (23) - UD Leiria U23 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия U23: Спортинг (23)UD Leiria U23, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу Жозе Алваладе.

МСК, 9 тур, Стадион: Эштадиу Жозе Алваладе
Португалия U23
Спортинг (23)
71'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
UD Leiria U23
60'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
UD Leiria U23 icon
60'
Спортинг (23) icon
71'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Текстовая трансляция
29'
Угловой
UD Leiria U23 - Угловой
32'
Угловой
UD Leiria U23 - Угловой
32'
Угловой
UD Leiria U23 - Угловой
42'
Угловой
UD Leiria U23 - Угловой
45+4'
Угловой
UD Leiria U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
53'
Угловой
Спортинг (23) - Угловой
56'
Угловой
UD Leiria U23 - Угловой
56'
Угловой
UD Leiria U23 - Угловой
59'
Угловой
Спортинг (23) - Угловой
60'
UD Leiria U23 - 1-ый Гол
64'
Угловой
Спортинг (23) - Угловой
67'
Угловой
Спортинг (23) - Угловой
71'
Спортинг (23) - 2-ой Гол
79'
Угловой
Спортинг (23) - Угловой
80'
Угловой
Спортинг (23) - Угловой
82'
Угловой
UD Leiria U23 - Угловой
90+4'
Угловой
Спортинг (23) - Угловой
90+8'
Угловой
Спортинг (23) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3

Превью матча Спортинг (23) — UD Leiria U23

Команда Спортинг (23) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-8. Команда UD Leiria U23, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-6. Команда Спортинг (23) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. UD Leiria U23 забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Спортинг (23) Спортинг (23)
60%
UD Leiria U23 UD Leiria U23
40%
Атаки
100
49
Угловые
8
8
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
8
6
Игры 9 тур
06.11.2025
Визела (23)
3:1
Риу-Аве (23)
Завершен
25.10.2025
Спортинг (23)
1:1
UD Leiria U23
Завершен
25.10.2025
Эшторил (23)
1:1
Бенфика (23)
Завершен
08.10.2025
Фаренсе (23)
1:2
Портимоненсе (23)
Завершен
06.10.2025
Torreense U23
2:1
Эстрела Амадора (23)
Завершен
