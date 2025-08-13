Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Sergipe : АД Конфианца — АА Гуарани , 5 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча АД Конфианца — АА Гуарани

Команда АД Конфианца в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 февраля 2026 на поле команды АД Конфианца, в том матче победу одержали хозяева.