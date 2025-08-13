Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн АД Конфианца - АА Гуарани 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Sergipe: АД КонфианцаАА Гуарани, 5 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Brazil Copa Sergipe
АД Конфианца
32'
39'
90+1'
Завершен
3 : 0
13 августа 2025
АА Гуарани
Смотреть онлайн
Confianca icon
32'
Confianca icon
39'
Счет после первого тайма 2:0
Confianca icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
АА Гуарани - Угловой
12'
Угловой
Confianca - Угловой
27'
Угловой
АА Гуарани - Угловой
32'
Confianca - 1-ый Гол
39'
Confianca - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Confianca - Угловой
45+2'
Угловой
Confianca - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
52'
Угловой
АА Гуарани - Угловой
90+1'
Confianca - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча АД Конфианца — АА Гуарани

Команда АД Конфианца в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 февраля 2026 на поле команды АД Конфианца, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

АД Конфианца
АД Конфианца
АА Гуарани
АД Конфианца
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.02.2026
АД Конфианца
АД Конфианца
1:0
АА Гуарани
АА Гуарани
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
АД Конфианца АД Конфианца
54%
АА Гуарани АА Гуарани
46%
Атаки
119
102
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
