Смотреть онлайн АД Конфианца - АА Гуарани 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Sergipe: АД Конфианца — АА Гуарани, 5 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча АД Конфианца — АА Гуарани
Команда АД Конфианца в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 февраля 2026 на поле команды АД Конфианца, в том матче победу одержали хозяева.