Смотреть онлайн Амьен (19) - AFC Creil U19 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига U19: Амьен (19) — AFC Creil U19, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де ла Ликорн.
Превью матча Амьен (19) — AFC Creil U19
Команда Амьен (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3. Команда AFC Creil U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-4. Команда Амьен (19) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. AFC Creil U19 забивает 1, пропускает 0.