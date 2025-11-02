Превью матча Амьен (19) — AFC Creil U19

Команда Амьен (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3. Команда AFC Creil U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-4. Команда Амьен (19) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. AFC Creil U19 забивает 1, пропускает 0.