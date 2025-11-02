Смотреть онлайн AAS Sarcelles U19 - Валансьен (19) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига U19: AAS Sarcelles U19 — Валансьен (19), 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча AAS Sarcelles U19 — Валансьен (19)
Команда AAS Sarcelles U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-12. Команда Валансьен (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 12-4. Команда AAS Sarcelles U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Валансьен (19) забивает 1, пропускает 0.