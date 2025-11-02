Смотреть онлайн Мец (19) - Saint Priest U19 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига U19: Мец (19) — Saint Priest U19, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Сен-Симфорьен.
Превью матча Мец (19) — Saint Priest U19
Команда Мец (19) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-8.