02.11.2025

Смотреть онлайн Мец (19) - Saint Priest U19 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига U19: Мец (19)Saint Priest U19, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Сен-Симфорьен.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадион Сен-Симфорьен
Франция - Лига U19
Мец (19)
Завершен
2 : 1
02 ноября 2025
Saint Priest U19
Смотреть онлайн
Превью матча Мец (19) — Saint Priest U19

Команда Мец (19) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-8.

Игры 10 тур
02.11.2025
Мец (19)
2:1
Saint Priest U19
Завершен
02.11.2025
Кан (19)
0:1
ЮС Квевилли (19)
Завершен
02.11.2025
С'Чартерз U19
1:1
Орлеан U19
Завершен
02.11.2025
Лилль (19)
1:1
Париж (19)
Завершен
02.11.2025
Анже (19)
0:0
Saint-Lo Manche U19
Завершен
02.11.2025
Авранш U19
1:2
Верту U19
Завершен
02.11.2025
Амьен (19)
0:0
AFC Creil U19
Отменен
02.11.2025
AAS Sarcelles U19
1:1
Валансьен (19)
Отменен
02.11.2025
Сент-Этьен (19)
0:4
Монпелье (19)
Отменен
02.11.2025
Сошо (19)
3:2
Осер (19)
Отменен
01.11.2025
Olympique Rovenain U19
1:1
Balma SC U19
Завершен
01.11.2025
Марсель
-:-
Cavigal Nice U19
Отложен
01.11.2025
Гавр (19)
2:1
ПСЖ
Завершен
01.11.2025
Ницца (19)
1:1
GFC Ajaccio
Завершен
01.11.2025
Нант (19)
2:1
Stade Poitevin U19
Завершен
01.11.2025
Лаваль (19)
3:0
St-Renan U19
Завершен
01.11.2025
Ренн (19)
1:3
Лорьян (19)
Завершен
01.11.2025
Брест (19)
2:2
Генгам (19)
Завершен
01.11.2025
Монако
1:3
Тулуза (19)
Завершен
