18.08.2025
Смотреть онлайн Аль-Бакаа - Аль-Сальт 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Иордания — Чемпионат Иордании по футболу. Премьер-лига: Аль-Бакаа — Аль-Сальт, 4 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Петра Филд.
МСК, 4 тур, Стадион: Петра Филд
Чемпионат Иордании по футболу. Премьер-лига
Текстовая трансляция
8'
Аль-Сальт - Угловой
22'
Аль-Сальт - Угловой
36'
Аль-Сальт - Угловой
39'
Аль-Сальт - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Аль-Сальт - Угловой
53'
Аль-Бакаа - Угловой
53'
Аль-Сальт - 1-ый Гол
59'
Аль-Сальт - Угловой
59'
Аль-Сальт - 2-ой Гол
66'
Аль-Сальт - 3-ий Гол
83'
Аль-Сальт - 4-ый Гол
87'
Аль-Сальт - 5-ый Гол
90+1'
Аль-Бакаа - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:5
