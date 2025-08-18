Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Аль-Бакаа - Аль-Сальт 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИорданияЧемпионат Иордании по футболу. Премьер-лига: Аль-БакааАль-Сальт, 4 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Петра Филд.

МСК, 4 тур, Стадион: Петра Филд
Чемпионат Иордании по футболу. Премьер-лига
Аль-Бакаа
90+1'
Завершен
1 : 5
18 августа 2025
Аль-Сальт
53'
59'
66'
83'
87'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Аль-Сальт icon
53'
Аль-Сальт icon
59'
Аль-Сальт icon
66'
Аль-Сальт icon
83'
Аль-Сальт icon
87'
Аль-Бакаа icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:5
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Аль-Сальт - Угловой
22'
Угловой
Аль-Сальт - Угловой
36'
Угловой
Аль-Сальт - Угловой
39'
Угловой
Аль-Сальт - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Аль-Сальт - Угловой
53'
Угловой
Аль-Бакаа - Угловой
53'
Аль-Сальт - 1-ый Гол
59'
Угловой
Аль-Сальт - Угловой
59'
Аль-Сальт - 2-ой Гол
66'
Аль-Сальт - 3-ий Гол
83'
Аль-Сальт - 4-ый Гол
87'
Аль-Сальт - 5-ый Гол
90+1'
Аль-Бакаа - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:5

Превью матча Аль-Бакаа — Аль-Сальт

История последних встреч

Аль-Бакаа
Аль-Бакаа
Аль-Сальт
Аль-Бакаа
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
04.02.2026
Аль-Сальт
Аль-Сальт
1:3
Аль-Бакаа
Аль-Бакаа
Обзор
30.08.2025
Аль-Бакаа
Аль-Бакаа
1:1
Аль-Сальт
Аль-Сальт
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Бакаа Аль-Бакаа
38%
Аль-Сальт Аль-Сальт
62%
Атаки
82
105
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
2
7
Игры 4 тур
19.08.2025
Аль-Хуссейн Ирбид
0:0
ФК Аль-Рамта
Завершен
19.08.2025
Аль-Ахли Амман
0:0
Аль-Вихдат
Завершен
19.08.2025
Аль-Фейсали
2:1
Шабаб Аль Ордон
Завершен
18.08.2025
Аль-Джазира Иордания
2:1
Сама Аль Сархан
Завершен
18.08.2025
Аль-Бакаа
1:5
Аль-Сальт
Завершен
Комментарии к матчу
