Смотреть онлайн Кан (19) - ЮС Квевилли (19) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига U19: Кан (19) — ЮС Квевилли (19), 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Мишель Д'Орнано.
Превью матча Кан (19) — ЮС Квевилли (19)
Команда Кан (19) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-10. Команда ЮС Квевилли (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Кан (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ЮС Квевилли (19) забивает 1, пропускает 1.