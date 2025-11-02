Превью матча Кан (19) — ЮС Квевилли (19)

Команда Кан (19) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-10. Команда ЮС Квевилли (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Кан (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ЮС Квевилли (19) забивает 1, пропускает 1.