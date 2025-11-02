Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига U19 : С'Чартерз U19 — Орлеан U19 , 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча С'Чартерз U19 — Орлеан U19

Команда С'Чартерз U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-14. Команда Орлеан U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-6. Команда С'Чартерз U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Орлеан U19 забивает 0, пропускает 1.