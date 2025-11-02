Смотреть онлайн Сент-Этьен (19) - Монпелье (19) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига U19: Сент-Этьен (19) — Монпелье (19), 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Жоффруа Гишар.
Превью матча Сент-Этьен (19) — Монпелье (19)
Команда Сент-Этьен (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11. Команда Монпелье (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Сент-Этьен (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Монпелье (19) забивает 1, пропускает 1.