Превью матча Сошо (19) — Осер (19)

Команда Сошо (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-10. Команда Осер (19), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-6. Команда Сошо (19) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Осер (19) забивает 1, пропускает 1.