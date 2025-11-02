Смотреть онлайн Сошо (19) - Осер (19) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига U19: Сошо (19) — Осер (19), 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Огюста Бонали.
Превью матча Сошо (19) — Осер (19)
Команда Сошо (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-10. Команда Осер (19), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-6. Команда Сошо (19) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Осер (19) забивает 1, пропускает 1.