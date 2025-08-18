18.08.2025
Смотреть онлайн Ранчо Сантана - Экспорт Себако 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Никарагуа - Апертура: Ранчо Сантана — Экспорт Себако, 6 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Никарагуа - Апертура
Ранчо Сантана
73'
Завершен
1 : 2
18 августа 2025
Экспорт Себако
7'
71'
Ранчо Сантана FC
73'
Текстовая трансляция
7'
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
7'
HYH Экспорт Себако FC - 1-ый Гол
11'
Ранчо Сантана FC - Угловой
12'
Ранчо Сантана FC - Угловой
15'
HYH Экспорт Себако FC - Незабитый пенальти
24'
Ранчо Сантана FC - Угловой
25'
Ранчо Сантана FC - Угловой
36'
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
38'
Ранчо Сантана FC - Угловой
42'
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
42'
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
43'
Ранчо Сантана FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Ранчо Сантана FC - Угловой
48'
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
68'
Ранчо Сантана FC - Угловой
71'
HYH Экспорт Себако FC - 2-ой Гол
73'
Ранчо Сантана FC - 3-ий Гол
84'
Ранчо Сантана FC - Угловой
85'
Ранчо Сантана FC - Угловой
86'
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
87'
Ранчо Сантана FC - Угловой
88'
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
90+2'
Ранчо Сантана FC - Угловой
90+3'
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
90+6'
Ранчо Сантана FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Ранчо Сантана — Экспорт Себако
История последних встреч
Ранчо Сантана
Экспорт Себако
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.02.2026
Экспорт Себако
3:1
Ранчо Сантана
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
85
76
Угловые
13
8
Удары мимо ворот
15
4
Удары в створ ворот
8
12
Комментарии к матчу