18.08.2025

Смотреть онлайн Ранчо Сантана - Экспорт Себако 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Апертура: Ранчо СантанаЭкспорт Себако, 6 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Никарагуа - Апертура
Ранчо Сантана
73'
Завершен
1 : 2
18 августа 2025
Экспорт Себако
7'
71'
Смотреть онлайн
HYH Экспорт Себако FC icon
7'
Счет после первого тайма 0:1
HYH Экспорт Себако FC icon
71'
Ранчо Сантана FC icon
73'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
7'
HYH Экспорт Себако FC - 1-ый Гол
11'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
12'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
15'
HYH Экспорт Себако FC - Незабитый пенальти
24'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
25'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
36'
Угловой
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
38'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
42'
Угловой
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
42'
Угловой
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
43'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
48'
Угловой
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
68'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
71'
HYH Экспорт Себако FC - 2-ой Гол
73'
Ранчо Сантана FC - 3-ий Гол
84'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
85'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
86'
Угловой
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
87'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
88'
Угловой
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
90+2'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
90+3'
Угловой
HYH Экспорт Себако FC - Угловой
90+6'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Ранчо Сантана — Экспорт Себако

История последних встреч

Ранчо Сантана
Ранчо Сантана
Экспорт Себако
Ранчо Сантана
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.02.2026
Экспорт Себако
Экспорт Себако
3:1
Ранчо Сантана
Ранчо Сантана
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ранчо Сантана Ранчо Сантана
55%
Экспорт Себако Экспорт Себако
45%
Атаки
85
76
Угловые
13
8
Удары мимо ворот
15
4
Удары в створ ворот
8
12
Игры 6 тур
25.09.2025
Дирианген
1:1
Реал Эстели
Завершен
25.09.2025
Манагуа
1:1
Вальтер Ферретти
Завершен
18.08.2025
Ранчо Сантана
1:2
Экспорт Себако
Завершен
17.08.2025
Манагуа
-:-
Вальтер Ферретти
Отложен
17.08.2025
Реал Мадриз
0:3
УНАН Манагуа
Завершен
17.08.2025
Джалапа
0:2
Матагальпа
Завершен
