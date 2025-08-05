Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Ранчо Сантана - Реал Эстели 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Апертура: Ранчо СантанаРеал Эстели, 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Никарагуа - Апертура
Ранчо Сантана
Завершен
0 : 1
05 августа 2025
Реал Эстели
30'
Смотреть онлайн
Реал Эстели icon
30'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
18'
Ранчо Сантана FC - Незабитый пенальти
29'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
30'
Реал Эстели - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
84'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
84'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Ранчо Сантана — Реал Эстели

История последних встреч

Ранчо Сантана
Ранчо Сантана
Реал Эстели
Ранчо Сантана
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.10.2025
Реал Эстели
Реал Эстели
4:0
Ранчо Сантана
Ранчо Сантана
Обзор

Статистика матча

Атаки
70
68
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
0
6
Игры 4 тур
05.08.2025
Ранчо Сантана
0:1
Реал Эстели
Завершен
04.08.2025
Вальтер Ферретти
0:0
Дирианген
Прерванный и не будет доигран
