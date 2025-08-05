05.08.2025
Смотреть онлайн Ранчо Сантана - Реал Эстели 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Никарагуа - Апертура: Ранчо Сантана — Реал Эстели, 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Никарагуа - Апертура
Завершен
0 : 1
05 августа 2025
Реал Эстели
30'
Текстовая трансляция
9'
Реал Эстели - Угловой
18'
Ранчо Сантана FC - Незабитый пенальти
29'
Ранчо Сантана FC - Угловой
30'
Реал Эстели - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
84'
Реал Эстели - Угловой
84'
Реал Эстели - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Ранчо Сантана — Реал Эстели
История последних встреч
Ранчо Сантана
Реал Эстели
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.10.2025
Реал Эстели
4:0
Ранчо Сантана
Статистика матча
Атаки
70
68
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
0
6
