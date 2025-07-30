Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Бразилия (Ж) - Уругвай 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Copa America, Women: Бразилия (Ж)Уругвай, 2 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Copa America, Women
Бразилия (Ж)
Amanda Gutierres Dos Santos 11'
Giovana Queiroz Costa 13'
Марта 27'
Amanda Gutierres Dos Santos 65'
Dudinha 87'
Завершен
5 : 1
30 июля 2025
Уругвай
51'
Смотреть онлайн
Amanda Gutierres Dos Santos icon
11'
Giovana Queiroz Costa icon
13'
Марта icon
27'
Счет после первого тайма 3:0 : 2,3
Уругвай icon
51'
Amanda Gutierres Dos Santos icon
65'
Dudinha icon
87'
Матч закончился со счётом 5:1 : 2,3
Текстовая трансляция
11'
Amanda Gutierres Dos Santos - 1-ый Гол
13'
Giovana Queiroz Costa - 2-ой Гол
27'
Марта - 3-ий Гол
41'
Угловой
Уругвай - Угловой
Счет после первого тайма 3:0 : 2,3
47'
Угловой
Уругвай - Угловой
51'
Угловой
Уругвай - Угловой
51'
Уругвай - 4-ый Гол
55'
Угловой
Уругвай - Угловой
65'
Amanda Gutierres Dos Santos - 5-ый Гол
70'
Угловой
Бразилия (Ж) - Угловой
80'
Угловой
Бразилия (Ж) - Угловой
87'
Dudinha - 6-ый Гол
90+2'
Угловой
Бразилия (Ж) - Угловой
90+3'
Угловой
Бразилия (Ж) - Угловой
Матч закончился со счётом 5:1 : 2,3

Превью матча Бразилия (Ж) — Уругвай

Статистика матча

Владение мячом
Бразилия (Ж) Бразилия (Ж)
69%
Уругвай Уругвай
31%
Атаки
79,79,0
51,51,0
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
10,10,0
15,15,0
Удары в створ ворот
8,8,0
6,6,0
Комментарии к матчу
