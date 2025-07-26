Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Puente Alto - Колехио Квиллон 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Puente AltoКолехио Квиллон . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Puente Alto
24'
32'
56'
61'
Завершен
4 : 1
26 июля 2025
Колехио Квиллон
73'
Puente Alto icon
24'
Puente Alto icon
32'
Счет после первого тайма 2:0
Puente Alto icon
56'
Puente Alto icon
61'
Колехио Квиллон icon
73'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
24'
Puente Alto - 1-ый Гол
32'
Puente Alto - 2-ой Гол
38'
Угловой
Колехио Квиллон - Угловой
44'
Угловой
Колехио Квиллон - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Колехио Квиллон - Угловой
56'
Угловой
Puente Alto - Угловой
56'
Puente Alto - 3-ий Гол
61'
Puente Alto - 4-ый Гол
68'
Угловой
Колехио Квиллон - Угловой
73'
Колехио Квиллон - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Колехио Квиллон - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Puente Alto — Колехио Квиллон

Статистика матча

Владение мячом
Puente Alto Puente Alto
43%
Колехио Квиллон Колехио Квиллон
57%
Атаки
91
101
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
12
4
