26.07.2025
Смотреть онлайн Puente Alto - Колехио Квиллон 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера: Puente Alto — Колехио Квиллон . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чили - Терсера
Puente Alto
24'
32'
56'
61'
Завершен
4 : 1
26 июля 2025
Колехио Квиллон
73'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
24'
Puente Alto - 1-ый Гол
32'
Puente Alto - 2-ой Гол
38'
Колехио Квиллон - Угловой
44'
Колехио Квиллон - Угловой
50'
Колехио Квиллон - Угловой
56'
Puente Alto - Угловой
56'
Puente Alto - 3-ий Гол
61'
Puente Alto - 4-ый Гол
68'
Колехио Квиллон - Угловой
73'
Колехио Квиллон - 5-ый Гол
90+2'
Колехио Квиллон - Угловой
Превью матча Puente Alto — Колехио Квиллон
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
91
101
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
12
4
