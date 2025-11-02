Превью матча Анже (19) — Saint-Lo Manche U19

Команда Анже (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-4. Команда Saint-Lo Manche U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-10. Команда Анже (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Saint-Lo Manche U19 забивает 1, пропускает 1.