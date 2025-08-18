Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Депортиво Карча - Шималтенанго 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: Депортиво КарчаШималтенанго, 4 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Ramon Ponce Guay.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Juan Ramon Ponce Guay
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Депортиво Карча
60'
Завершен
1 : 1
18 августа 2025
Шималтенанго
45+3'
Шималтенанго icon
45+3'
Счет после первого тайма 0:1
Депортиво Карча icon
60'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Депортиво Карча - Угловой
23'
Угловой
Шималтенанго - Угловой
45+3'
Шималтенанго - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
Депортиво Карча - Угловой
60'
Депортиво Карча - Незабитый пенальти
60'
Депортиво Карча - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Депортиво Карча — Шималтенанго

Статистика матча

Атаки
58
61
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
18
8
Удары в створ ворот
5
4
Игры 4 тур
02.02.2026
Депортиво Сан Педро
0:1
Huehuetecos FC
Завершен
02.02.2026
Aguacatan FC
1:0
Сучитепекес
Завершен
02.02.2026
Ипала
1:0
Сан-Бенито Петен
Завершен
02.02.2026
Santa Lucia Cotzumalguapa
1:1
КСД Чикимулилья
Завершен
02.02.2026
Депортиво Карча
2:1
Депортиво Сакачиспас
Завершен
02.02.2026
Шималтенанго
1:2
Истапа
Завершен
01.02.2026
Ювентуд Копалера
0:0
Chichicasteco FC
Завершен
01.02.2026
Нуэва Консепсьон
1:0
Коатепеке
Завершен
01.02.2026
ФК Киш
1:2
Deportivo Gomerano
Завершен
01.02.2026
Nueva Santa Rosa CDF
1:1
АФФ Гватемала
Завершен
01.01.2026
ФК Киш
-:-
Deportivo Gomerano
Отложен
