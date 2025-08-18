18.08.2025
Смотреть онлайн Депортиво Карча - Шималтенанго 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол: Депортиво Карча — Шималтенанго, 4 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Ramon Ponce Guay.
МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Juan Ramon Ponce Guay
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Депортиво Карча
60'
Завершен
1 : 1
18 августа 2025
Шималтенанго
45+3'
Текстовая трансляция
16'
Депортиво Карча - Угловой
23'
Шималтенанго - Угловой
45+3'
Шималтенанго - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
52'
Депортиво Карча - Угловой
60'
Депортиво Карча - Незабитый пенальти
60'
Депортиво Карча - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Депортиво Карча — Шималтенанго
Статистика матча
Атаки
58
61
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
18
8
Удары в створ ворот
5
4
