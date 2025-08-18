18.08.2025
Смотреть онлайн Ипала - КСД Чикимулилья 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол: Ипала — КСД Чикимулилья, 4 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Завершен
0 : 0
18 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
9'
КСД Чикимулилья - Угловой
13'
КСД Чикимулилья - Угловой
28'
Ипала - Угловой
37'
КСД Чикимулилья - Угловой
41'
Ипала - Угловой
50'
КСД Чикимулилья - Угловой
56'
Ипала - Угловой
59'
КСД Чикимулилья - Угловой
61'
Ипала - Угловой
67'
КСД Чикимулилья - Угловой
68'
КСД Чикимулилья - Угловой
90+11'
Ипала - Угловой
Превью матча Ипала — КСД Чикимулилья
Статистика матча
Атаки
70
73
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
11
8
