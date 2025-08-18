Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Ипала - КСД Чикимулилья 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: ИпалаКСД Чикимулилья, 4 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Ипала
Завершен
0 : 0
18 августа 2025
КСД Чикимулилья
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
13'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
28'
Угловой
Ипала - Угловой
37'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
41'
Угловой
Ипала - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
56'
Угловой
Ипала - Угловой
59'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
61'
Угловой
Ипала - Угловой
67'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
68'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
90+11'
Угловой
Ипала - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Ипала — КСД Чикимулилья

История последних встреч

Ипала
Ипала
КСД Чикимулилья
Ипала
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
25.01.2026
Ипала
Ипала
2:1
КСД Чикимулилья
КСД Чикимулилья
Обзор
02.10.2025
КСД Чикимулилья
КСД Чикимулилья
0:0
Ипала
Ипала
Обзор

Статистика матча

Атаки
70
73
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
11
8
Игры 4 тур
02.02.2026
Депортиво Сан Педро
0:1
Huehuetecos FC
Завершен
02.02.2026
Aguacatan FC
1:0
Сучитепекес
Завершен
02.02.2026
Ипала
1:0
Сан-Бенито Петен
Завершен
02.02.2026
Santa Lucia Cotzumalguapa
1:1
КСД Чикимулилья
Завершен
02.02.2026
Депортиво Карча
2:1
Депортиво Сакачиспас
Завершен
02.02.2026
Шималтенанго
1:2
Истапа
Завершен
01.02.2026
Ювентуд Копалера
0:0
Chichicasteco FC
Завершен
01.02.2026
Нуэва Консепсьон
1:0
Коатепеке
Завершен
01.02.2026
ФК Киш
1:2
Deportivo Gomerano
Завершен
01.02.2026
Nueva Santa Rosa CDF
1:1
АФФ Гватемала
Завершен
01.01.2026
ФК Киш
-:-
Deportivo Gomerano
Отложен
