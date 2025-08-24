Смотреть онлайн Nueva Santa Rosa CDF - Ипала 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол: Nueva Santa Rosa CDF — Ипала, 6 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .