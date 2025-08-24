Фрибет 15000₽
24.08.2025

Смотреть онлайн Nueva Santa Rosa CDF - Ипала 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: Nueva Santa Rosa CDFИпала, 6 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Nueva Santa Rosa CDF
45'
45+1'
Завершен
2 : 1
24 августа 2025
Ипала
20'
Смотреть онлайн
Ипала icon
20'
Nueva Santa Rosa CDF icon
45'
Nueva Santa Rosa CDF icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Ипала - Угловой
20'
Ипала - 1-ый Гол
25'
Угловой
Ипала - Угловой
40'
Ипала - Незабитый пенальти
45'
Nueva Santa Rosa CDF - 2-ой Гол
45+1'
Nueva Santa Rosa CDF - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
85'
Ипала - Незабитый пенальти
89'
Угловой
Ипала - Угловой
90+1'
Угловой
Ипала - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Nueva Santa Rosa CDF — Ипала

История последних встреч

Nueva Santa Rosa CDF
Nueva Santa Rosa CDF
Ипала
Nueva Santa Rosa CDF
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
22.02.2026
Nueva Santa Rosa CDF
Nueva Santa Rosa CDF
3:1
Ипала
Ипала
Обзор
13.10.2025
Ипала
Ипала
2:0
Nueva Santa Rosa CDF
Nueva Santa Rosa CDF
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Nueva Santa Rosa CDF Nueva Santa Rosa CDF
53%
Ипала Ипала
47%
Атаки
83
82
Угловые
0
4
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
5
4
Игры 6 тур
12.02.2026
ФК Киш
1:2
Коатепеке
Завершен
12.02.2026
Депортиво Сакачиспас
3:0
КСД Чикимулилья
Завершен
12.02.2026
Сучитепекес
2:1
Huehuetecos FC
Завершен
12.02.2026
Santa Lucia Cotzumalguapa
2:1
Сан-Бенито Петен
Завершен
12.02.2026
Aguacatan FC
2:1
Deportivo Gomerano
Завершен
12.02.2026
Nueva Santa Rosa CDF
1:0
Истапа
Завершен
12.02.2026
Депортиво Сан Педро
2:1
Chichicasteco FC
Завершен
12.02.2026
Нуэва Консепсьон
2:1
Ювентуд Копалера
Завершен
12.02.2026
Шималтенанго
2:1
Ипала
Завершен
12.02.2026
Депортиво Карча
1:0
АФФ Гватемала
Завершен
Комментарии к матчу
