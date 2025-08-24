24.08.2025
Смотреть онлайн Nueva Santa Rosa CDF - Ипала 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол: Nueva Santa Rosa CDF — Ипала, 6 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Nueva Santa Rosa CDF
45'
45+1'
Завершен
2 : 1
24 августа 2025
Ипала
20'
Ипала
20'
Nueva Santa Rosa CDF
45+1'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
16'
Ипала - Угловой
20'
Ипала - 1-ый Гол
25'
Ипала - Угловой
40'
Ипала - Незабитый пенальти
45'
Nueva Santa Rosa CDF - 2-ой Гол
45+1'
Nueva Santa Rosa CDF - 3-ий Гол
85'
Ипала - Незабитый пенальти
89'
Ипала - Угловой
90+1'
Ипала - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
47%
Атаки
83
82
Угловые
0
4
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу