25.08.2025
Смотреть онлайн Депортиво Карча - Santa Lucia Cotzumalguapa 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол: Депортиво Карча — Santa Lucia Cotzumalguapa, 6 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Ramon Ponce Guay.
МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Juan Ramon Ponce Guay
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Депортиво Карча
31'
Завершен
1 : 1
25 августа 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
11'
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
11'
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
12'
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
31'
Депортиво Карча - Угловой
31'
Депортиво Карча - 1-ый Гол
36'
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
74'
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
84'
Santa Lucia Cotzumalguapa - 2-ой Гол
88'
Депортиво Карча - Угловой
Превью матча Депортиво Карча — Santa Lucia Cotzumalguapa
История последних встреч
Депортиво Карча
Santa Lucia Cotzumalguapa
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
4:1
Депортиво Карча
Статистика матча
Атаки
51
55
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу