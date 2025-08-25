Фрибет 15000₽
25.08.2025

Смотреть онлайн Депортиво Карча - Santa Lucia Cotzumalguapa 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: Депортиво КарчаSanta Lucia Cotzumalguapa, 6 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Ramon Ponce Guay.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Juan Ramon Ponce Guay
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Депортиво Карча
31'
Завершен
1 : 1
25 августа 2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
84'
Смотреть онлайн
Депортиво Карча icon
31'
Счет после первого тайма 1:0
Santa Lucia Cotzumalguapa icon
84'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
11'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
12'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
31'
Угловой
Депортиво Карча - Угловой
31'
Депортиво Карча - 1-ый Гол
36'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
74'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
84'
Santa Lucia Cotzumalguapa - 2-ой Гол
88'
Угловой
Депортиво Карча - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Депортиво Карча — Santa Lucia Cotzumalguapa

История последних встреч

Депортиво Карча
Депортиво Карча
Santa Lucia Cotzumalguapa
Депортиво Карча
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
Santa Lucia Cotzumalguapa
4:1
Депортиво Карча
Депортиво Карча
Обзор

Статистика матча

Атаки
51
55
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
3
2
Игры 6 тур
12.02.2026
ФК Киш
1:2
Коатепеке
Завершен
12.02.2026
Депортиво Сакачиспас
3:0
КСД Чикимулилья
Завершен
12.02.2026
Сучитепекес
2:1
Huehuetecos FC
Завершен
12.02.2026
Santa Lucia Cotzumalguapa
2:1
Сан-Бенито Петен
Завершен
12.02.2026
Aguacatan FC
2:1
Deportivo Gomerano
Завершен
12.02.2026
Nueva Santa Rosa CDF
1:0
Истапа
Завершен
12.02.2026
Депортиво Сан Педро
2:1
Chichicasteco FC
Завершен
12.02.2026
Нуэва Консепсьон
2:1
Ювентуд Копалера
Завершен
12.02.2026
Шималтенанго
2:1
Ипала
Завершен
12.02.2026
Депортиво Карча
1:0
АФФ Гватемала
Завершен
