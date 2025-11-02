Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн MTK Budapest (W) - Ferencvarosi TC (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияЖенский чемпионат Венгрии по футболу: MTK Budapest (W)Ferencvarosi TC (W), 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Нандора Хидегкути.

МСК, 9 тур, Стадион: Стадион имени Нандора Хидегкути
Женский чемпионат Венгрии по футболу
MTK Budapest (W)
Отменен
0 : 2
02 ноября 2025
Ferencvarosi TC (W)
2'
65'
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ferencvarosi TC (W) icon
2'
Счет после первого тайма 0:1
Ferencvarosi TC (W) icon
65'
Текстовая трансляция
2'
Ferencvarosi TC (W) - 1-ый Гол
17'
Угловой
MTK Budapest (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
51'
Угловой
Ferencvarosi TC (W) - Угловой
60'
Угловой
Ferencvarosi TC (W) - Угловой
60'
Угловой
Ferencvarosi TC (W) - Угловой
65'
Ferencvarosi TC (W) - 2-ой Гол
73'
Угловой
MTK Budapest (W) - Угловой
85'
Угловой
Ferencvarosi TC (W) - Угловой

Превью матча MTK Budapest (W) — Ferencvarosi TC (W)

Команда MTK Budapest (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-3. Команда Ferencvarosi TC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-8. Команда MTK Budapest (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Ferencvarosi TC (W) забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
MTK Budapest (W) MTK Budapest (W)
44%
Ferencvarosi TC (W) Ferencvarosi TC (W)
56%
Атаки
0
0
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
2
Игры 9 тур
02.11.2025
Viktoria FC (W)
-:-
Puskas FC (W)
Отложен
02.11.2025
MTK Budapest (W)
0:2
Ferencvarosi TC (W)
Отменен
01.11.2025
Ujpest (W)
0:1
Gyor Eto FC (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA