Превью матча MTK Budapest (W) — Ferencvarosi TC (W)

Команда MTK Budapest (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-3. Команда Ferencvarosi TC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-8. Команда MTK Budapest (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Ferencvarosi TC (W) забивает 2, пропускает 1.