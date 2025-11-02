Смотреть онлайн MTK Budapest (W) - Ferencvarosi TC (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Женский чемпионат Венгрии по футболу: MTK Budapest (W) — Ferencvarosi TC (W), 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Нандора Хидегкути.
Превью матча MTK Budapest (W) — Ferencvarosi TC (W)
Команда MTK Budapest (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-3. Команда Ferencvarosi TC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-8. Команда MTK Budapest (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Ferencvarosi TC (W) забивает 2, пропускает 1.