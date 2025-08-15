Смотреть онлайн Атлетико Минейро - Годой Круз 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Атлетико Минейро — Годой Круз, 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena MRV. Судить этот матч будет Alexis Herrera.
Превью матча Атлетико Минейро — Годой Круз
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alexis Herrera (Венесуэла).
За последние 2 матчей судья показал 8 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Alexis Herrera назначал пенальти