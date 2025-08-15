Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Атлетико Минейро - Годой Круз 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Атлетико МинейроГодой Круз, 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena MRV. Судить этот матч будет Alexis Herrera.

МСК, 4 тур, Стадион: Arena MRV
Южноамериканский кубок по футболу
Атлетико Минейро
Tomas Cuello 67'
Халк 89'
Завершен
2 : 1
15 августа 2025
Годой Круз
Santino Andino Valencia 37'
Santino Andino Valencia icon
37'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,2
Tomas Cuello icon
67'
Халк icon
89'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Годой Круз - Угловой
19'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
37'
Santino Andino Valencia - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 4,2
47'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
61'
Угловой
Годой Круз - Угловой
64'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
67'
Tomas Cuello - 2-ой Гол
89'
Халк - 3-ий Гол
90+8'
Угловой
Годой Круз - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,2

Превью матча Атлетико Минейро — Годой Круз

Атлетико Минейро Атлетико Минейро
22
Бразилия
Everson
2
Бразилия
Natanael
4
Сербия
Лянко Войнович
6
Парагвай
Жуниор Алонсо
13
Бразилия
Гильерме Арана
25
Бразилия
Gabriel Menino
21
Эквадор
Alan Franco
10
Бразилия
Gustavo Scarpa
33
Бразилия
Rony
7
Бразилия
Халк
28
Аргентина
Tomas Cuello
Тренер
Бразилия
Кука
Годой Круз Годой Круз
1
Аргентина
Franco Petroli
4
Аргентина
Ismael Lucas Ariel Arce
26
Mendoza
23
Аргентина
Federico Rasmussen
21
Аргентина
Andres Meli
25
Уругвай
Vicente Poggi
41
Аргентина
Facundo Altamira
13
Уругвай
Roberto Fernandez
22
Аргентина
Гилльермо Фернандез
27
Аргентина
Santino Andino Valencia
31
Аргентина
Agustin Auzmendi
Тренер
Аргентина
Esteban Solari

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
65%
Годой Круз Годой Круз
35%
Атаки
108
82
Угловые
3
3
Фолы
17
15
Удары (всего)
7
7
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alexis Herrera (Венесуэла).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 8 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Alexis Herrera назначал пенальти

Комментарии к матчу
