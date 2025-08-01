Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Брагантино U20 - Форталеза (20) 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии U20 Серия A: Брагантино U20Форталеза (20), 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nabizao.

МСК, 3 тур, Стадион: Nabizao
Чемпионат Бразилии U20 Серия A
Брагантино U20
45'
60'
67'
Завершен
3 : 2
01 августа 2025
Форталеза (20)
28'
71'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Форталеза (20) icon
28'
Брагантино U20 icon
45'
Счет после первого тайма 1:1
Брагантино U20 icon
60'
Брагантино U20 icon
67'
Форталеза (20) icon
71'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Брагантино U20 - Угловой
7'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
8'
Угловой
Брагантино U20 - Угловой
10'
Угловой
Брагантино U20 - Угловой
13'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
28'
Форталеза (20) - 1-ый Гол
31'
Угловой
Брагантино U20 - Угловой
45'
Брагантино U20 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
52'
Угловой
Брагантино U20 - Угловой
53'
Угловой
Брагантино U20 - Угловой
60'
Брагантино U20 - 3-ий Гол
67'
Брагантино U20 - 4-ый Гол
69'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
71'
Форталеза (20) - 5-ый Гол
79'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
87'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
88'
Угловой
Брагантино U20 - Угловой
90'
Угловой
Брагантино U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Брагантино U20 — Форталеза (20)

Статистика матча

Атаки
114
108
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
11
3
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Лада Лада
28 Января
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА ЦСКА
28 Января
19:30
Торпедо Торпедо
Северсталь Северсталь
28 Января
19:30
ПСЖ ПСЖ
Ньюкасл Ньюкасл
28 Января
23:00
AK Барс AK Барс
Салават Юлаев Салават Юлаев
28 Января
19:00
Наполи Наполи
Челси Челси
28 Января
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Интер Милан Интер Милан
28 Января
23:00
Монако Монако
Ювентус Ювентус
28 Января
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
28 Января
18:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
28 Января
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA