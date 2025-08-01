01.08.2025
Смотреть онлайн Брагантино U20 - Форталеза (20) 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии U20 Серия A: Брагантино U20 — Форталеза (20), 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nabizao.
МСК, 3 тур, Стадион: Nabizao
Чемпионат Бразилии U20 Серия A
Брагантино U20
45'
60'
67'
Завершен
3 : 2
01 августа 2025
Форталеза (20)
28'
71'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
2'
Брагантино U20 - Угловой
7'
Форталеза (20) - Угловой
8'
Брагантино U20 - Угловой
10'
Брагантино U20 - Угловой
13'
Форталеза (20) - Угловой
28'
Форталеза (20) - 1-ый Гол
31'
Брагантино U20 - Угловой
45'
Брагантино U20 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
52'
Брагантино U20 - Угловой
53'
Брагантино U20 - Угловой
60'
Брагантино U20 - 3-ий Гол
67'
Брагантино U20 - 4-ый Гол
69'
Форталеза (20) - Угловой
71'
Форталеза (20) - 5-ый Гол
79'
Форталеза (20) - Угловой
87'
Форталеза (20) - Угловой
88'
Брагантино U20 - Угловой
90'
Брагантино U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча Брагантино U20 — Форталеза (20)
Статистика матча
Атаки
114
108
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
11
3
Удары в створ ворот
6
4
