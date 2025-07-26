26.07.2025
Смотреть онлайн Саут Хобарт - Женщины - Кингборо Лайонс - Женщины 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины: Саут Хобарт - Женщины — Кингборо Лайонс - Женщины . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени .
МСК
Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины
- : -
26 июля 2025
Превью матча Саут Хобарт - Женщины — Кингборо Лайонс - Женщины
История последних встреч
Саут Хобарт - Женщины
Кингборо Лайонс - Женщины
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
19.08.2025
Кингборо Лайонс - Женщины
3:3
Саут Хобарт - Женщины
Комментарии к матчу