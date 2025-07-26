Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн ФК Альянса - Резерв - Плаза Амадор II 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: ФК Альянса - РезервПлаза Амадор II, 2 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Ernesto Cascarita.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Luis Ernesto Cascarita
Панама. Лига Prom. Футбол
ФК Альянса - Резерв
7'
61'
Завершен
1 : 1
26 июля 2025
Плаза Амадор II
Смотреть онлайн
Plaza Amador Reserves icon
7'
Счет после первого тайма 0:1
Alianza FC Panama Reserves icon
61'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
7'
Plaza Amador Reserves - 1-ый Гол
12'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
16'
Угловой
Plaza Amador Reserves - Угловой
19'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
22'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
35'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
37'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
47'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
52'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
60'
Угловой
Plaza Amador Reserves - Угловой
61'
Alianza FC Panama Reserves - 2-ой Гол
90+3'
Угловой
Plaza Amador Reserves - Угловой
Превью матча ФК Альянса - Резерв — Плаза Амадор II

История последних встреч

ФК Альянса - Резерв
ФК Альянса - Резерв
Плаза Амадор II
ФК Альянса - Резерв
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.10.2025
Плаза Амадор II
Плаза Амадор II
5:1
ФК Альянса - Резерв
ФК Альянса - Резерв
Обзор

Статистика матча

Атаки
97
94
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
11
4
Комментарии к матчу
