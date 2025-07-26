26.07.2025
Смотреть онлайн Tijuana U21 - Juarez FC U21 26.07.2025. Прямая трансляция
МСК
Mexico U21 League
Tijuana U21
23'
90+7'
Завершен
2 : 1
26 июля 2025
Juarez FC U21
19'
Juarez FC U21
19'
Tijuana U21
23'
Счет после первого тайма 1:1
Tijuana U21
90+7'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Juarez FC U21 - Угловой
19'
Juarez FC U21 - 1-ый Гол
21'
Tijuana U21 - Угловой
23'
Tijuana U21 - 2-ой Гол
39'
Tijuana U21 - Угловой
53'
Juarez FC U21 - Угловой
54'
Tijuana U21 - Угловой
74'
Juarez FC U21 - Угловой
78'
Tijuana U21 - Угловой
80'
Juarez FC U21 - Угловой
90'
Tijuana U21 - Угловой
90+7'
Tijuana U21 - Угловой
90+7'
Tijuana U21 - 3-ий Гол
Статистика матча
Атаки
28
21
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
4
4
