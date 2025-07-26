Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Vipers FC Reserves - Аделаида Кобрас - Резерв 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Vipers FC ReservesАделаида Кобрас - Резерв . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени .

МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Vipers FC Reserves
Завершен
0 : 1
26 июля 2025
Аделаида Кобрас - Резерв
36'
Смотреть онлайн
Аделаида Кобрас - Резерв icon
36'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,2
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
31'
Угловой
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
36'
Аделаида Кобрас - Резерв - 1-ый Гол
45'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
56'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
62'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
70'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
71'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
71'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
85'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
90+2'
Vipers FC Reserves - Незабитый пенальти
90+2'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,2

Превью матча Vipers FC Reserves — Аделаида Кобрас - Резерв

Статистика матча

Атаки
111
83
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
10
5
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
