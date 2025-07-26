26.07.2025
Смотреть онлайн Vipers FC Reserves - Аделаида Кобрас - Резерв 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Vipers FC Reserves — Аделаида Кобрас - Резерв . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени .
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Завершен
0 : 1
26 июля 2025
Текстовая трансляция
23'
Vipers FC Reserves - Угловой
31'
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
36'
Аделаида Кобрас - Резерв - 1-ый Гол
45'
Vipers FC Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
56'
Vipers FC Reserves - Угловой
62'
Vipers FC Reserves - Угловой
70'
Vipers FC Reserves - Угловой
71'
Vipers FC Reserves - Угловой
71'
Vipers FC Reserves - Угловой
85'
Vipers FC Reserves - Угловой
90+2'
Vipers FC Reserves - Незабитый пенальти
90+2'
Vipers FC Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,2
Превью матча Vipers FC Reserves — Аделаида Кобрас - Резерв
Статистика матча
Атаки
111
83
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
10
5
Комментарии к матчу