26.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Вест Аделаида - Резерв — Камберленд Юнайтед - Резерв . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Вест Аделаида - Резерв
Завершен
5 : 1
26 июля 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
6'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
7'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
8'
Вест Аделаида - Резерв - 1-ый Гол
15'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
17'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
42'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Камберленд Юнайтед - Резерв - 2-ой Гол
49'
Вест Аделаида - Резерв - 3-ий Гол
52'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
53'
Вест Аделаида - Резерв - 4-ый Гол
56'
Вест Аделаида - Резерв - 5-ый Гол
67'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
80'
Вест Аделаида - Резерв - 6-ый Гол
87'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
88'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 5:1
Статистика матча
Атаки
71
74
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
7
5
