29.07.2025
Смотреть онлайн Salisbury United Reserves - Фулхэм Юнайтед ФК Резерв 29.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Salisbury United Reserves — Фулхэм Юнайтед ФК Резерв . Начало встречи 29 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Salisbury United Reserves
Завершен
4 : 0
29 июля 2025
Текстовая трансляция
4'
Salisbury United Reserves - Угловой
6'
Salisbury United Reserves - Угловой
10'
Salisbury United Reserves - Угловой
11'
Salisbury United Reserves - 1-ый Гол
20'
Salisbury United Reserves - 2-ой Гол
26'
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
33'
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
38'
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
52'
Salisbury United Reserves - 3-ий Гол
62'
Salisbury United Reserves - Угловой
65'
Salisbury United Reserves - Угловой
65'
Salisbury United Reserves - 4-ый Гол
69'
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
79'
Salisbury United Reserves - Угловой
82'
Salisbury United Reserves - Угловой
88'
Salisbury United Reserves - Угловой
88'
Salisbury United Reserves - Угловой
89'
Salisbury United Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,0
Статистика матча
Атаки
78
73
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
13
4
