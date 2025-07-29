Фрибет 15000₽
29.07.2025

Смотреть онлайн Salisbury United Reserves - Фулхэм Юнайтед ФК Резерв 29.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Salisbury United ReservesФулхэм Юнайтед ФК Резерв . Начало встречи 29 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Salisbury United Reserves
11'
20'
52'
65'
Завершен
4 : 0
29 июля 2025
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв
Salisbury United Reserves icon
11'
Salisbury United Reserves icon
20'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
Salisbury United Reserves icon
52'
Salisbury United Reserves icon
65'
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
6'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
10'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
11'
Salisbury United Reserves - 1-ый Гол
20'
Salisbury United Reserves - 2-ой Гол
26'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
33'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
38'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
52'
Salisbury United Reserves - 3-ий Гол
62'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
65'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
65'
Salisbury United Reserves - 4-ый Гол
69'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
79'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
82'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
88'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
88'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
89'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,0

Превью матча Salisbury United Reserves — Фулхэм Юнайтед ФК Резерв

Статистика матча

Атаки
78
73
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
13
4
