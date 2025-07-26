Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Метро Юнайтед - Резерв - Женщины - Аделаида Сити - Резерв - Женщины 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Метро Юнайтед - Резерв - ЖенщиныАделаида Сити - Резерв - Женщины . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Метро Юнайтед - Резерв - Женщины
9'
32'
54'
81'
Завершен
4 : 2
26 июля 2025
Аделаида Сити - Резерв - Женщины
46'
82'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Metro United FC Women Reserves icon
9'
Metro United FC Women Reserves icon
32'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
Adelaide City Women Reserves icon
46'
Metro United FC Women Reserves icon
54'
Metro United FC Women Reserves icon
81'
Adelaide City Women Reserves icon
82'
Матч закончился со счётом 4:2 : 0,0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Adelaide City Women Reserves - Угловой
8'
Угловой
Adelaide City Women Reserves - Угловой
9'
Metro United FC Women Reserves - 1-ый Гол
10'
Угловой
Metro United FC Women Reserves - Угловой
12'
Угловой
Adelaide City Women Reserves - Угловой
31'
Угловой
Metro United FC Women Reserves - Угловой
32'
Metro United FC Women Reserves - 2-ой Гол
40'
Угловой
Metro United FC Women Reserves - Угловой
44'
Угловой
Adelaide City Women Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
46'
Adelaide City Women Reserves - 3-ий Гол
54'
Metro United FC Women Reserves - 4-ый Гол
67'
Угловой
Metro United FC Women Reserves - Угловой
81'
Угловой
Metro United FC Women Reserves - Угловой
81'
Metro United FC Women Reserves - 5-ый Гол
82'
Adelaide City Women Reserves - 6-ый Гол
89'
Угловой
Metro United FC Women Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2 : 0,0

Превью матча Метро Юнайтед - Резерв - Женщины — Аделаида Сити - Резерв - Женщины

Статистика матча

Атаки
130
92
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
10
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Автомобилист Автомобилист
Амур Амур
26 Января
17:00
Авангард Авангард
Адмирал Адмирал
26 Января
16:30
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
26 Января
19:30
Торпедо Торпедо
Сибирь Сибирь
26 Января
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Лада Лада
26 Января
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Салават Юлаев Салават Юлаев
26 Января
19:10
ХК Сочи ХК Сочи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Января
19:30
Верона Верона
Удинезе Удинезе
26 Января
22:45
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
26 Января
18:00
СКА-Нева СКА-Нева
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
26 Января
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA