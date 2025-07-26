26.07.2025
Смотреть онлайн Метро Юнайтед - Резерв - Женщины - Аделаида Сити - Резерв - Женщины 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Метро Юнайтед - Резерв - Женщины — Аделаида Сити - Резерв - Женщины . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Метро Юнайтед - Резерв - Женщины
9'
32'
54'
81'
Завершен
4 : 2
26 июля 2025
Аделаида Сити - Резерв - Женщины
46'
82'
Матч закончился со счётом 4:2 : 0,0
Текстовая трансляция
1'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
8'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
9'
Metro United FC Women Reserves - 1-ый Гол
10'
Metro United FC Women Reserves - Угловой
12'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
31'
Metro United FC Women Reserves - Угловой
32'
Metro United FC Women Reserves - 2-ой Гол
40'
Metro United FC Women Reserves - Угловой
44'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
46'
Adelaide City Women Reserves - 3-ий Гол
54'
Metro United FC Women Reserves - 4-ый Гол
67'
Metro United FC Women Reserves - Угловой
81'
Metro United FC Women Reserves - Угловой
81'
Metro United FC Women Reserves - 5-ый Гол
82'
Adelaide City Women Reserves - 6-ый Гол
89'
Metro United FC Women Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2 : 0,0
Статистика матча
Атаки
130
92
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
10
4
