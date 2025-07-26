26.07.2025
Смотреть онлайн Adelaide Croatia Raiders Reserves - Croydon FC Reserves 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв: Adelaide Croatia Raiders Reserves — Croydon FC Reserves . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв
Завершен
2 : 0
26 июля 2025
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Croydon FC Reserves - Угловой
7'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - 1-ый Гол
16'
Croydon FC Reserves - Угловой
20'
Croydon FC Reserves - Угловой
28'
Croydon FC Reserves - Угловой
37'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - Угловой
37'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - 2-ой Гол
51'
Croydon FC Reserves - Угловой
59'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - Угловой
62'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - Угловой
62'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - Угловой
83'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - Угловой
90+5'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - Угловой
Превью матча Adelaide Croatia Raiders Reserves — Croydon FC Reserves
Статистика матча
Атаки
0
3
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
1
0
Удары в створ ворот
4
1
