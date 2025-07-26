26.07.2025
Смотреть онлайн Вест Торренс Биркалла - Резерв - Плейфорд - Резерв 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв: Вест Торренс Биркалла - Резерв — Плейфорд - Резерв . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .
МСК
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв
Вест Торренс Биркалла - Резерв
15'
53'
86'
Завершен
3 : 0
26 июля 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
6'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
7'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
15'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
15'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - 1-ый Гол
18'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
19'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
21'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
30'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
32'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
35'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
37'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
44'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
48'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
49'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
53'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - 2-ой Гол
65'
Плейфорд - Резерв - Угловой
86'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
86'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Вест Торренс Биркалла - Резерв — Плейфорд - Резерв
Статистика матча
Атаки
95
57
Угловые
15
1
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
16
2
Комментарии к матчу