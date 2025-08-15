15.08.2025
Смотреть онлайн БС Динамик - Каянза Юнайтед 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бурунди — Чемпионат Бурунди по футболу: БС Динамик — Каянза Юнайтед, 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Принц Луи Рвагасоре.
МСК, 1 тур, Стадион: Стадион Принц Луи Рвагасоре
Чемпионат Бурунди по футболу
Завершен
0 : 2
15 августа 2025
Каянза Юнайтед
38'
78'
Каянза Юнайтед
38'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,2
Каянза Юнайтед
78'
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,2
Текстовая трансляция
15'
Каянза Юнайтед - Угловой
16'
Каянза Юнайтед - Угловой
25'
BS Dynamik - Угловой
36'
BS Dynamik - Угловой
38'
Каянза Юнайтед - 1-ый Гол
15'
Каянза Юнайтед - Угловой
64'
BS Dynamik - Угловой
78'
Каянза Юнайтед - 2-ой Гол
82'
Каянза Юнайтед - Угловой
83'
Каянза Юнайтед - Угловой
Превью матча БС Динамик — Каянза Юнайтед
Статистика матча
Атаки
53
56
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
0
3
Комментарии к матчу