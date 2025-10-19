Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ : Брежице — НК Фузинар , 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Brezice .

Превью матча Брежице — НК Фузинар

Команда Брежице в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда НК Фузинар, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 3-6. Команда Брежице в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. НК Фузинар забивает 0, пропускает 1.