Смотреть онлайн ДВС'33 Эрмело - VV Scherpenzeel 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде: ДВС'33 Эрмело — VV Scherpenzeel, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча ДВС'33 Эрмело — VV Scherpenzeel
Команда ДВС'33 Эрмело в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-4. Команда VV Scherpenzeel, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-13. Команда ДВС'33 Эрмело в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. VV Scherpenzeel забивает 1, пропускает 1.