Смотреть онлайн CD Celoricense - Gd Chaves B 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: CD Celoricense — Gd Chaves B, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча CD Celoricense — Gd Chaves B
Команда CD Celoricense в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-6. Команда Gd Chaves B, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-1. Команда CD Celoricense в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Gd Chaves B забивает 1, пропускает 0.