Превью матча Депортиво де Камаша — СК Вианенсе

Команда Депортиво де Камаша в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-5. Команда СК Вианенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Депортиво де Камаша в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СК Вианенсе забивает 1, пропускает 1.