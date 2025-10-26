Смотреть онлайн Депортиво де Камаша - СК Вианенсе 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: Депортиво де Камаша — СК Вианенсе, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Municipal da Nogueira.
Превью матча Депортиво де Камаша — СК Вианенсе
Команда Депортиво де Камаша в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-5. Команда СК Вианенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Депортиво де Камаша в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СК Вианенсе забивает 1, пропускает 1.