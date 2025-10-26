Превью матча АД Мачичо — Сан-Мартинью

Команда АД Мачичо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 августа 2025 на поле команды Сан-Мартинью, в том матче победу одержали гостьи.