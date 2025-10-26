Смотреть онлайн АД Мачичо - Сан-Мартинью 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: АД Мачичо — Сан-Мартинью, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de Machico.
Превью матча АД Мачичо — Сан-Мартинью
Команда АД Мачичо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 августа 2025 на поле команды Сан-Мартинью, в том матче победу одержали гостьи.