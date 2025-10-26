Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат : Браганса — Брито ФК , 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de Braganca .

Превью матча Браганса — Брито ФК

Команда Браганса в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда Брито ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-13. Команда Браганса в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Брито ФК забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Браганса, в том матче победу одержали хозяева.