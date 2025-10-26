Смотреть онлайн Ориентал - Лулетано ДиСи 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: Ориентал — Лулетано ДиСи, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Engenheiro Carlos Salema.
Превью матча Ориентал — Лулетано ДиСи
Команда Ориентал в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-5. Команда Лулетано ДиСи, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-1. Команда Ориентал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лулетано ДиСи забивает 2, пропускает 0.